Селена е една од најмладите само-создадени милијардери во САД, еве што изјави таа

0 SHARES Сподели Твитни

Селена Гомез неодамна постигна уште еден голем успех во кариерата – стана милијардерка.Издавачката куќа, која го предводи Bloomberg Billionaires Index, соопшти дека нејзината вкупна нето вредност сега изнесува 1,3 милијарди долари, најмногу благодарение на нејзиниот бренд Rare Beauty. Селена сега го коментираше нејзиниот успех.„Многу сум благодарна за тоа, но мислам дека е невкусно да се зборува за пари. Можам да им се заблагодарам на луѓето кои ги купуваат моите производи за овој успех. Тие се оние кои го остварија овој мој сон, така што јас сум навистина, навистина почестена и едноставно среќна“, рече 32-годишната пејачка за Entertainment Tonight.Селена е исто така една од најмладите само-создадени милијардери во Соединетите Американски Држави. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Пронајдете не на следниве мрежи: