СЕ ЗАПОЗНАЛЕ ПРЕКУ АПЛИКАЦИЈА, ИНФЛУЕНСЕРКАТА ГИ СПАКУВАЛА КУФЕРИТЕ ЗА 10 ДЕНА! Љубовната приказна на Зорана Јовановиќ и Елој Рум: Таа остави сè и го кажа судбоносното ДА!

Инфлуенсерката Зорана Јовановиќ, попозната како Зорана, долго време е во емотивна врска со фудбалерот Елоје Рум, а неодамна се венчаа.

Вљубениот пар се венча во Америка во интимна атмосфера.

Љубовната приказна на еден фудбалер и Зоран

Свадбата на Зорана и Елој привлече големо внимание од јавноста, а сите коментираа за нивниот стајлинг, па инфлуенсерката реши да се налути со зли јазици и да објасни како изгледа церемонијата во Америка.

Запознавање

Зорана и Елој се запознале на апликација за запознавање која била дизајнирана за познати личности , а како што таа еднаш изјави на својот YouTube профил, и за „луѓе од висок калибар“.

Иако фудбалерот беше слаткоговорлив и шармантен кон неа, Зорана на почетокот не попушти, туку продолжија да комуницираат. Врската ја продолжија преку телефон и сите мрежи за допишување што постојат, а потоа врската стануваше сè посилна и по 10 дена таа ги спакува куферите.

Ги спакував куферите за 10 дена.

Пресвртот се случи кога фудбалерот ја покани во својата куќа во Охајо, а таа се согласи. Таа дојде на никаде во непознатото, но ѝ веруваше и ја следеше својата интуиција. Во една прилика, таа јавно проговори за тој почеток.

– Ми даде клуч од куќата и кредитна картичка пред да ме запознае лично , се преселив на друг континент по десет дена поради него, ми рече дека ме сака по две недели и се вративме во Европа по три месеци. Оттогаш го поминуваме секој ден заедно – напиша тогаш Зорана и додаде:

– Моето момче не е Американец, туку Холанѓанец од Курасао. Ме освои со тоа што имаше сè на мојата листа, што во никој случај не беше кратко. Ниту еден од нас не очекуваше ова да се случи толку брзо, но понекогаш сите коцки едноставно се вклопуваат. Во една врска, најважно за мене во моментов е да имам мир. Сакам двајцата да бидеме доволни еден за друг и да бидеме приоритет еден на друг. И тоа е она што го добив во оваа врска. Никогаш немав тоа: „О, дали ќе ме контактира, дали ќе се видиме повторно, што ако…“ и други невозможни прашања. Едноставно, од првиот ден кога почнавме да комуницираме, никогаш не престанавме – откри Зоранна за „In Journal“.

Минатото на фудбалерот

Елој има еден брак и дете зад себе, но на Зорана тоа не ѝ пречеше, па се снимаше неколку пати со неговата поранешна сопруга, а видеото доби многу коментари.

Елој и Зоранна се свршија, а долго време се шпекулираше за нивната венчавка, но инфлуенсерката јавно изјави дека нема никаква врска со венчавката.

Тајна свадба

Заедничкиот живот им се допаднал на овие вљубени, а Јовановиќ често објавувал на мрежите како го поминуваат слободното време , па било јасно со што ја освоил.

Иако многумина мислеа дека од свадбата всушност ништо нема да произлезе, Зорана неодамна ги изненади сите кога објави фотографии од тајната свадба.

Двојката организираше интимна церемонија во Америка, на која присуствуваа само нивните најблиски пријатели и членови на семејството, далеку од очите на јавноста.

За оваа пригода, блогерката носеше бела јакна и чизми до колена, додека фудбалерот беше лежерно облечен во широки панталони, тесна широка бела маица и патики.

Невестата им возврати на злите јазици.

Поради реакциите на нивниот избор на гардероба, инфлуенсерката се огласи и објасни како всушност изгледа постапката за склучување брак во Америка.

– Дозволете ми малку да ве едуцирам за свадбите во Америка за сите што се збунети од нашите облеки. Првиот чекор е да паркирате во гаражата во која влегувате низ супермаркетот. Ова беше по „церемонијата“, кога се враќавме кон автомобилот. Деведесет проценти од луѓето што прават големи свадби пред свадбата мора да одат во истата оваа институција, да добијат дозвола за брак и таму, по неколку дена, да потпишат дека се законски венчани. А потоа, на избраниот ден со гостите, еден од нив ги оженува, бидејќи тука секој може да плати 50 долари и да добие дозвола да биде матичар – напиша Зорана на Инстаграм.

Потоа во оваа соба со шалтери и уште 20 други луѓе, ја предавате дозволата за брак што сте ја зеле пред неколку дена, не мора да ги именувате сведоците и можете или 2 или 4. Значи, се чувствувате како да ќе добиете возачка дозвола, на пример, во МУП и така изгледа сè – објасни таа.

„Сè трае 5 минути“– И конечно влегувате во салата за церемонија каде што велите ДА со матичарот и оваа прекрасна позадина – значи 5 минути или така. Моите пријателки или носеа хеланки тука или беа дотерани, но ниту една од нив нема крстена слика од оваа соба и 90% од нив никогаш не ги закачиле бидејќи изгледаат така како што изгледаат и не се „фотогенични“ – објасни таа.

