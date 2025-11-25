Симпозиум „Меѓу праксата и науката: Отворено за контроверзии во клиничката пракса“ на МИТ Универзитет

Факултетот за дентална медицина при МИТ Универзитетот изминатиот викенд го организираше меѓународниот Симпозиум „Меѓу праксата и науката: Отворено за контроверзии во клиничката пракса“ – еден од најзначајните настани во стоматолошката заедница оваа година.

На 21 и 22 ноември, овој настан обедини повеќе од 270 регистрирани учесници, дополнети со над 50 гости, што уште еднаш ја потврди релевантноста на МИТ Универзитетот како центар на континуирана стручна едукација.

Симпозиумот беше акредитиран од надлежните институции, што уште еднаш го потврди неговиот квалитет и значењето за професионалното усовршување на стоматолошките кадри, а дополнително се одржаа и три специјализирани акредитирани работилници кои понудија применливо знаење, практична работа и интерактивен пристап со водечки клиничари и универзитетски професори.

За прв пат во Македонија, книгата со извадoци од Симпозиумот беше објавена електронски во списание со отворен пристап, со што е обезбедена трајна архива, висока видливост и можност материјалите да бидат цитирани и достапни за целата стручна јавност. Секое предавање и секоја работилница добија индивидуален DOI број, што претставува стандард на највисоки меѓународни научни практики. За прв пат во Македонија, книгата со извадoци од Симпозиумот беше објавена електронски во списание со отворен пристап, со што е обезбедена трајна архива, висока видливост и можност материјалите да бидат цитирани и достапни за целата стручна јавност. Секое предавање и секоја работилница добија индивидуален DOI број, што претставува стандард на највисоки меѓународни научни практики.

Присутните имаа можност да слушнат врвни домашни и предавачи од целиот регион, да отворат професионални дилеми, да дискутираат за современите клинички предизвици и да разменат искуства кои ја движат стоматолошката практика напред.