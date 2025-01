Скандал на погребот на Џими Картер! Ова е видеото за кое сите зборуваат, а главни актери се Меланија, Трамп и една жена (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

За првпат по четири години, новоизбраниот претседател Доналд Трамп и поранешниот потпретседател Мајк Пенс беа во иста просторија. Трамп и Пенс дојдоа со своите сопруги на погребот на поранешниот американски претседател Џими Картер.Иако се разделија во најдобри односи, Трамп и Пенс се збогуваа, но сопругата на Мајк, Карен, реши целосно да ги игнорира Доналд и Меланија.Карен седна до нејзиниот сопруг Мајк Пенс и продолжи да седи кога пристигнаа Трампови.Таа не се поздрави ниту со Меланија Трамп, со која работеше рака под рака кога нивните сопрузи беа на функција за време на првиот мандат на Трамп.

Karen Pence wants nothing to do with Donald or Melania Trump. pic.twitter.com/VJB14nzOhR— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) January 9, 2025

Нарушени односи меѓу Пенс и ТрампГлавниот момент кога нивната врска стана сериозно нарушена беше на 6 јануари 2021 година, за време на нападот на Капитол, кога Конгресот беше во процес на потврдување на победата на Џо Бајден на претседателските избори.На тој состанок Пенс како претседател на Сенатот одигра клучна улога во формалното потврдување на изборните резултати. Доналд Трамп во неколку наврати јавно го повика Пенс да ги отфрли резултатите од изборите, што тој го одби, бидејќи сметал дека нема уставна дозвола за тоа.Трамп постојано јавно го критикуваше Пенс за неговата одлука да не се обидува да ги оспори резултатите, велејќи дека „Пенс немал храброст“. Пенс не се согласи и посочи дека има одговорност да го заштити уставот и дека би било незаконски да постапува како што сака Трамп.Тој тогаш изјави дека „за ништо би ја жртвувал кариерата, но никогаш нема да ја жртвува својата чест“.Иако во минатото беа блиски политички сојузници, ова несогласување предизвика сериозен раздор меѓу нив, што стана јасно во нивните јавни изјави.Поддржувачите на Трамп беа лути на Пенс, извикувајќи „бесилка за Мајк Пенс“ и подигнаа импровизирана бесилка пред зградата на Капитол среде немирите. Во тоа време, многумина веруваа дека Трамп ја поттикнал толпата против Пенс.Трамп го замени Пенс со сенаторот од Охајо, Џеј-Ди Венс на билетот за 2024 година. Пенс одби да го поддржи Трамп на изборите, но не го поддржа кандидатот на демократите, потпретседателката Камала Харис.Наместо тоа, неговиот политички акционен комитет финансираше реклами пред изборите во 2024 година, притискајќи ги Американците да гласаат за републиканци.Кога Трамп победи на изборите во 2024 година, Пенс му честиташе:– Го поздравувам враќањето на редот и учтивоста во овие историски постапки и ги упатувам моите најискрени честитки и молитви до претседателот Доналд Џ. Трамп и потпретседателот Џ.Д. Венс за нивниот избор да ја предводат оваа голема нација.



