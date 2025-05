Скриеното трето: Изложба на жени уметнички од регионот во Мала станица

0 SHARES Сподели Твитни

Националната галерија на Р. Македонија, заедно со галеријата Art Project Space, ја организираат меѓународната групна изложба на жени уметници од Македонија, Грција, Србија и Кипар, насловена како “Скриеното трето: Некаде помеѓу присуството и отсуството”. Почетното претставување на изложбата е во галеријата Art Project Space, на 13 мај 2025 година, од 19 до 22 часот и ќе трае до 6 јуни 2025. Во октомври, изложбата ќе патува до Македонија и ќе биде претставена во Мултимедијалниот центар Мала станица. Промоцијата во Македонија е закажана од 2 до 25 октомври. За кураторскиот дел се одговорни д-р Ана Франговска, кустос советник во Националната галерија на Р. Македонија, и независната историчарка на уметност Ники Папаспиру од Грција. Изложбата истражува имагинарна оска која ги соединyва Белград и Никозија, преку Скопје и Атина, создавајќи геополитичка и културна врска. Тринаесет уметнички од Македонија, Грција, Србија и Кипар ќе претстават свои дела, користејќи медиуми како просторни и звучни инсталации, видеа, објекти, слики, цртежи и перформанси. Фокусот на оваа изложба е создавање феминистички простор на соживот, отпор и претопување, со нагласок на значењето на уметничкиот израз во свет кој постојано се менува. Учесничките се Слободанка Ступар, Аница Вучетиќ, Дарија С. Радаковиќ, Анита Аргироилиопулу, Ефи Фурики, Катерина Евангелаκу, Моника Мотеска, Вана Урошевиќ, Дијана Томиќ, Славица Јанешлиева, Клица Антониу, Марина Касианиду и Елина Јоану. “Скриеното трето” е продолжение на проектот “Присутност/Отсутност”, кое создава дијалошка мрежа помеѓу женските гласови на уметноста од Балканот и Медитеранот. Изложбата црпи инспирација од теоријата на Басараб Николеску за поврзаната и повеќеслојна реалност, каде “скриеното трето” е сфера на постоење каде спротивностите коегзистираат и се трансформираат: присутност и отсуство, материјално и нематеријално, индивидуално и колективно. Настанот е придружен со тројазичен каталог.

