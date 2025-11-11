Смелото издание на Мили Боби Браун на црвениот тепих: Мрежест фустан и машна под длабоко деколте

0 SHARES Сподели Твитни

Младата американска актерка Мили Боби Браун се појави со своите колешки од „Stranger Things“ на настан во киното Тудум на Нетфликс во Лос Анџелес, и беше впечатлива во проѕирен мрежест фустан.

Мили носеше црн мрежест фустан со светки од Bronx and Banco. Тоа е моделот Liora на австралискиот бренд, кој може да се најде за 920 долари.

Фустанот беше направен од проѕирен црн мрежест материјал исткаен со светки. Мека кадифена машна го врамуваше градите, додека дефинираниот струк го следеше правиот долен дел од ткаенината што допираше до подот. Задниот дел се спушташе во отворено деколте врамено со тенки ремени.

Браун делумно ги крена своите кафеави прамени и ги оддалечи од лицето и се нашминка во неутрални тонови. Носеше пар сребрени обетки на ушите.

Актерката неодамна беше во центарот на вниманието поради наводното обвинување на колегата од „Stranger Things“, Дејвид Харбор, за вознемирување.

Сепак, двајцата се појавија заедно на премиерата на петтата сезона од серијата „Stranger Things“ во Лос Анџелес, а судејќи според нивното однесување на црвениот тепих, многумина веруваат дека немало проблеми во нивната врска.

Сепак, тврдењата на британските медиуми беа поинакви. Харбор наводно се соочил со внатрешна истрага во врска со ова прашање, додека исходот од истрагата е непознат. Тие исто така изјавија дека наводно го снимал финалето на серијата во придружба на личен претставник на снимањето.

Пронајдете не на следниве мрежи: