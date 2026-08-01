Со часови се чека на граница – вака изгледа изолацијата на Мицкоски

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Километарски колони и часови чекање на граница.

Вака изгледа изолацијата што ја создаде Христијан Мицкоски.

Затоа нема реформи што ги вети до 1 јуни. Веќе ниту ги спомнува.

Мицкоски и неговата организирана криминална група не сакаат ЕУ.

Затоа што во ЕУ би имало независно македонско обвинителство, европско обвинителство и слободни судови.

Тогаш некој би морал да одговара за сиот криминал и корупција.

На овие тендер-патриоти гужвата не им пречи.

Тие си обезбедија бугарски државјанства и ЕУ пасоши.

За нив постои посебен граничен премин. Тие не чекаат со часови.

Некои летаат на „екскурзија“ со државниот авион, како да е приватен – затоа што ги болат колената од клечење уште од кампањата.

Граѓаните стојат на граница.

Тие летаат. – се вели со соопштението на СДСМ

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