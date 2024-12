Српскa инфлуенсерка го смени полот, па призна: „Јас сум спонзоруша“ 

0 SHARES Сподели Твитни

Српската инфлуенсерка Николина Ковачевиќ е родена како Његош, го променила полот, а сега истакнува дека е спонзоруша и дека сака дете. Трансродовата личност и инфлуенсерка Николина Ковачевиќ (26) е родена како Његош, но во меѓувреме го променила полот, а сега изјавила дека би сакала да биде мајка.

„Јас сум една од првите на Балканот што направија трансплантација на матка, би ја исполнила мојата улога на мајка кога би било можно, можеби дури и ќе посвојам дете, не сега на 26 години, но можеби во иднина.

– рече Николина, а потоа додаде: .„За себе можам да кажам дека сум спонзоруша, мислам дека тоа е нормално. Ако можев да поминам низ се во мојот живот, заслужувам интелигентен човек покрај мене, ако поради сум спонзоруша, тогаш сум. “Николина на Јутјуб проговори и за промената на полот.

„Ја сакав операцијата откако се прифатив себеси. Тогаш имав можеби 10 години. Кога почнав да ја чекам операцијата имав 16 години. Сакам бидејќи чувствувам дека не можам да живеам вака. Сите сме различни. Природата не е црна бела, но сè околу нас е разнобојно и тоа е убавината на овој свет, мене лично ми требаше оваа операција и ја сакам за себе.

View this post on Instagram A post shared by N I K O L I N A (@nikolinakkovacevic)“

Сакам да не морам да носам корсет, да можам нормално да носам бикини, да можам да се пресоблечам пред моите пријатели и да не морам да се кријам и да се срамам. Дури и да можам да се опуштам со партнерот, бидејќи сето тоа ме блокираше“, спомна Николина во една телевизиска емисија, а ја пренесоа домашните медиуми.

