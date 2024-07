Страшен дочек за Нетанјаху во американскиот хотел, од глетката се превртува стомакот! Се огласи управата на Вотергејт!

0 SHARES Сподели Твитни

На социјалните мрежи денеска стана вирално видео на кое се гледаат црви фрлени на маса во хотелот Вотергејт во Вашингтон, каде наводно престојува израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за време на неговиот престој во САД.Нетанјаху пристигна во Вашингтон во понеделникот во екот на израелската војна против палестинскиот Хамас во Појасот Газа, во која, според палестинското Министерство за здравство, досега загинале повеќе од 39.000 Палестинци, додека 120 Израелци се уште се во заробеништво на Според Newsweek, палестинска милитантна група.На видеото, објавено на платформата X денеска околу 11 часот по локално време, се гледаат купишта црви на маса за банкет, со американско и израелско знаме во позадина, како и скакулци кои скокаат по хотелските подови, а до 15 часот 803.900 прегледи.Во соопштението од управата на хотелот Вотергејт се наведува дека се свесни дека вакво видео кружи на различни платформи.„Нашата најголема грижа е безбедноста и благосостојбата на нашите гости и персонал. Ги презедовме неопходните чекори за дезинфекција на хотелот и сега сè работи нормално. Целосно соработуваме со властите кои се справуваат со оваа ситуација. е отворен случај, не можеме да обезбедиме дополнителни информации во овој момент.” детали “, се вели во соопштението на хотелот Вотергејт.🚨🇺🇸🇮🇱 Protesters released MAGGOTS on Netanyahu’s table at the Watergate Hotel, and set off fire alarms to disturb his sleep the night before his visit to Congress. pic.twitter.com/fTmAlv4wrc— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) July 24, 2024

