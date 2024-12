Стјуардесата Анжелик стана најстарата Мис на Франција во историјата на натпреварувањето

0 SHARES Сподели Твитни

Анжелик Ангарни-Филопон, 34-годишна стјуардеса од Мартиник, влезе во историјата како најстарата натпреварувачка која ја освоила титулата Мис на Франција.Нејзината победа во саботата беше овозможена со неодамнешната промена на правилата што им дозволува на жените постари од 24 години, како и на мажените жени и мајки, да се натпреваруваат.Коментирајќи го својот животен пат, таа рече: „Во 2011 година, една млада жена од 20 години заврши како прва придружничка на натпреварот за Мис Мартиник. Денес, истата таа млада жена, сега има 34 години, стои пред вас за да ја претставува Мартиник, дијаспората и сите жени на кои еднаш им беше кажано дека е доцна“. View this post on Instagram A post shared by Miss France Officiel (@missfranceoff)Во финалето учествуваа 30 кандидати, меѓу кои лекари и стоматолози, кои продефилираа во костими за капење, регионални костими и балски фустани.Тие настапуваа во различни музички жанрови, вклучувајќи кантри, 90-ти, салса и Моцарт. View this post on Instagram A post shared by Miss Martinique Officiel (@missmartiniqueoff)По победата на натпреварот, Ангарни-Филопон ќе добие еднoгодина плата од организацијата Мис Франција, пристап до стан во Париз и разни подароци од спонзори. View this post on Instagram A post shared by Miss France Officiel (@missfranceoff)Организаторите рекоа дека „се менуваат со времето“ и наместо тоа ќе отворат платформа за споделување приказни за успешни жени и оние кои се борат со прашања како што се нереалните стандарди за убавина.

