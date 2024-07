Таа обожава да биде гола! Поради голотијата нема пријатели – кога е облечена не носи ни гаќички, ниту градник

0 SHARES Сподели Твитни

Нудистката Стеф Син (31) ужива да биде гола во слободното време, а на улица не носи ни долна облека или гаќички под облеката.– Се родивме голи, тоа е нешто сосема природно, но не убедија дека нашите голи тела се само за секс, поради што луѓето носат облека – изјави Американецот Стеф Син (31).Оваа горда нудистка вели дека поради начинот на живот изгубила неколку пријатели, но дека нема да се откаже од својот избор.– Пораснав во семејство со доста отворени погледи. Се сеќавам дека како дете често играв гола и не се срамев поради тоа. Но, тоа се смени кога влегов во пубертет – вели Стеф, кој денес работи како инструктор по јога и модел. View this post on Instagram A post shared by Steph in Space (@stephinspace2)Рекла и дека често им држи часови по гола јога на другите.– Во почетокот родителите беа скептични. Но, главно тие беа загрижени за мојата безбедност и како оваа одлука може да влијае на мојата иднина. За среќа, ја имам нивната поддршка, тие разбираат колку тоа ме зајакнува – додава Стеф, пренесува „ Мирор “.Иако нудизмот за неа е нешто сосема нормално и природно, во нејзиниот живот имало луѓе кои не можеле да го прифатат тој избор. View this post on Instagram A post shared by Steph in Space (@stephinspace2)– Прекинав неколку пријателства со луѓе кои никако не можеа да се согласат со мојот избор. Беше болно, но потоа сфаќаш кој треба да биде во твојот живот, а кој не – вели Стеф и додава:– Сакам да бидам гол и да ги учам другите како да уживаат во тоа. Да беше општествено прифатливо, ќе бев гола цело време. „Дури и кога носам облека, не носам гаќички и градник “, рече на крајот Стеф.

