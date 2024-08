Таа позираше во костим за капење и покажа зошто е најголемиот секс симбол на денешницата

0 SHARES Сподели Твитни

Поради Сидни Свини и нејзините раскошни облини, мрежата повторно „гори“.Актерката Сидни Свини е позната како најсекси жена на планетата, а титулата што ја носи секогаш кога ќе ги покаже своите адути, особено во костим за капење ја оправдува како и сега.Русокосата убавица максимално ужива и ги користи слободните денови за најдобро да си помине пред да се врати на сетот, а нејзините обожаватели уживаат во нејзините објави, особено машката публика, која секогаш ја воодушевува со предизвикувачки фотографии.Таа позираше во црн едноделен костим за капење додека се возеше на брод и гордо ги покажа заносните природни облини по кои е позната.#SydneySweeney is so hot 🥵🔥😋🤓 pic.twitter.com/aiEAQA0MKg— WatchStory (@WatchStoryPrime) August 26, 2024Јасно е дека сè уште ужива во летот, по што ја очекуваат неколку големи проекти, а овој пат се дружеше со пријателите на езерото.Sydney Sweeney via IG stories#SydneySweeney pic.twitter.com/fTJtNtyvvx— Deadpool (@MBDeadpool) August 26, 2024Коментаторите на социјалните мрежи се согласуваат во едно: „Најсекси жена на планетата“.

