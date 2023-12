ТАГА во домот на познат музичар – Се прости од својот татко со зборови кои ЈА КИНАТ ДУШАТА: „Те сакам тато“

0 SHARES Сподели Твитни

Торбен беше тениски професионалец, режисер, музичар, поет, новинар и сликар…

Торбен Улрих , татко на тапанарот на Металика , Ларс Улрих , почина на 95-годишна возраст.

Ларс се огласи на социјалните мрежи за да ја сподели веста. Причината за смртта не беше објавена во моментот на објавувањето. Ларс напиша на Инстаграм: „95 години авантура, уникатни искуства, љубопитност, поместување граници, предизвикување статус кво, тенис, музика, уметност, пишување… и многу дански контраризам. Ви благодарам многу! Те сакам, тато. “

Торбен Улрих, роден на 4 октомври 1928 година во Данска, бил тениски професионалец, филмаџија, музичар, поет, новинар на радио и весници и сликар.

Помеѓу 1940-тите и 1980-тите, Торбен Улрих го поминувал поголемиот дел од своето време како професионален тенисер, додека сè уште се занимавал со различни уметнички форми, вклучувајќи музика, филм и новинарство. За време на неговото време како тениски професионалец, Улрих играше и освои неколку турнири, вклучувајќи го и Отвореното првенство на Штутгарт во 1953 година. Тој, исто така, наводно одиграл над 100 натпревари во Дејвис купот, иако не го освоил турнирот.

Покрај тенисот, Торбен Улрих ја сакаше и џез музиката, тренираше за Ројтерс и придонесуваше за неколку дански џез списанија. Во 1950-тите тој основал џез-бенд инспириран од Њу Орлеанс, во кој свирел кларинет.

Во 2005 година, тој формираше импровизациска музичка група наречена „Instead Of“, со Лори Голдстон, која работеше со Нирвана, и други музичари како Анџелина Балдоз и Џејсон Скот. Во 2021 година – на 92-годишна возраст – го издаде албумот „Оукландски моменти: виолончело, глас, повторно обединување (радување)“ со Лори Голдстон.

Торбен ко-режирал два филма; „The Ball And The Wall“ од 1988 година со Гил де Кермадек и „Body & Being: Before The Wall“ од 2002 година со Рик Њу и Моли Мартин. Тој се појави и во филмовите на Јорген Лето „Motion Picture“ (1969) и „Moments Of Play“ (1986), пишува NME.

