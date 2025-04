Театар „Сенки и облаци“ гостува со детска претстава во Софија

0 SHARES Сподели Твитни

На 25 април 2025 година, петок, во 18:30 часот, во галеријата на Културно-информативниот центар во Софија, ќе биде изведена детската претстава „Свадби на животни и нешта“ од театарот „Сенки и облаци“ од Скопје. Ова дело е инспирирано од истоимената книга на Раја и Георги Господиниви. Во реализацијата на претставата учествуваат: Катерина Стефановска, Александра Стојановска, Дарко Богески, Круме Стефановски како актери, Благородна Коцева Симјанов која се грижи за дизајнот на куклите, и Ивона Ѓорѓиовска задолжена за дизајнот на постерот. Претставата е наменета за деца постари од пет години.

За „Свадби на животни и нешта“: Ова е приказна за тајниот живот на предметите што нè опкружуваат, за фантазиите што се раѓаат во доцните попладниња, кога и малите и поголемите се подготвени да создаваат игри. Што ако каучот најде пријател во крокодилот, а желката и шкафот станат партнери, додека книгата и сладоледот направат чудесна комбинација со камила и чајник? Некои може би би рекле „чао и збогум“, додека други би сакале да создаваат нови облици како мушички за ограда, кроко-каучи или камило-чајници, кои имаат мирис на камилица и мед. Оваа приказна нè поканува: „Ајде, сега редот е на тебе“.

Театарот „Сенки и облаци“ од Скопје, веќе повеќе од 15 години е еден од пионерите во областа на театарот со сенки. Нивната работа е насочена кон промоција на овој вид уметност како културно значаен елемент и неговото користење како неконвенционална, креативна и едукативна алатка за третирање општествени теми. Нивниот театарски простор во срцето на Дебар маало, служи како културен центар и има капацитет за 30 посетители. Таму се одржуваат разни културни настани – од промоции на книги до куклени претстави и работилници. Претставите често се збогатени со музика, танц и изложби. Еден од нивните значајни проекти е Меѓународниот фестивал на театар на сенки за деца „Сонот на облачето“, кој со своите десет изданија е единствен ваков фестивал во Југоисточна Европа. Тимот на „Сенки и облаци“ ги вклучува актери, режисери, музичари, раскажувачи, едукатори, визуелни уметници и фотографи.

The post Театар „Сенки и облаци“ гостува со детска претстава во Софија appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: