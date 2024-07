Телата на децата лежат на тревата, луѓето врескаат! Објавена е снимка од паѓање на ракета на фудбалски терен во Израел

0 SHARES Сподели Твитни

Објавена е снимка од ракета која паѓа на фудбалски терен во Израел.На социјалните мрежи е објавено видео од моментот кога ракета паѓа на фудбалско игралиште во село на Голанската висорамнина во Израел. Според последните информации, загинале девет лица. Меѓу нив се и деца.Според телевизијата Канал 13, ракетата е од Либан. Тоа е најсмртоносниот напад на Хезболах во услови на тековни судири на северната граница. По нападот на социјалните мрежи се појавија страшни видеа. Го прикажуваат моментот кога ракетата паднала на теренот. Според информациите, повредени се 30 лица.BREAKING: THE ‘ATTACK’ ON ISRAEL WAS AN IRON DOME INTERCEPTOR MISSILE FAILURESome within Israeli media are claiming that it was an iron dome interceptor and not even from south Lebanon.The interceptor was fired to stop Hezbollah’s rockets at northern occupied Golan it failed… pic.twitter.com/NUJg7X6ozP— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 27, 2024Претходно беше соопштено дека во нападот се тешко ранети девет лица, а станува збор за деца и млади на возраст од десет до 20 години. Припадник на израелската служба за итни случаи опиша големо уништување и пожар на местото на настанот, фудбалско игралиште во селото Мајдал Шамс. Израелската армија соопшти дека помага за евакуација на повредените.Се истражува зошто противвоздушниот систем не успеал да ја пресретне ракетата.#BREAKING – Mass casualty event in Majd al-Shams, northern Israel, following a #Hezbollah rocket attack. ‼️ BREAKING – Hezbollah rockets on a playground, caused casualties among children on the border with Lebanon.⚠️ Israeli media: “This is a turning point for #Israel“‼️… pic.twitter.com/Li1XmEGmL8— Ωmega News (@satch_omega) July 27, 2024

Пронајдете не на следниве мрежи: