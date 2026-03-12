0 SHARES Сподели Твитни

Во населбата Центар, малолетник бил физички нападнат од двајца други малолетници, од кои едниот подоцна, во населбата Гази Баба, пукал со пиштол кон малолетникот, додека другиот фрлал тврди предмети.

Случајот е пријавен денес во Секторот за внатрешни работи во Скопје.

„Н.И. (39) од Скопјe пријавил дека на 11.03.2026 година во 19:30 часот во месноста Центар, неговиот 15-годишен син бил физички нападнат од двајца малолетници. Според пријавата, подоцна во месноста Гази Баба, едниот од нив вперил огнено оружје кон малолетникот и пукал, додека другиот фрлал тврди предмети кон неговиот син“, известува МВР.

Од Министерството за внатрешни работи велат дека се преземаат мерки за расветлување на случајот.

The post Тепачка меѓу малолетници во Скопје заврши со огнено оружје appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: