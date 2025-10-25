Термоелектраните остануваат главен извор на енергија во Македонија

0 SHARES Сподели Твитни

Во август 2025 година, Македонија произведе 381.301 MWh електрична енергија, од кои 15% доаѓаат од обновливи извори како што се соларни панели и ветерни турбини.Потрошувачката на природен гас се намали за 40,1%, додека на нафтените производи за 7,5%.Според Државниот завод за статистика, производството на електрична енергија главно се потпирало на традиционални извори, но обновливите извори постепено се зголемуваат:Термоелектрани: 40,2% од вкупното производствоЕлектрани со комбиниран циклус: 22,9%Хидроелектрани: 20,8%Соларни панели: 9,8%Ветерни турбини: 5,2%Ова укажува на континуиран напор за диверзификација на изворите на енергија и зголемување на учеството на чистата енергија во националниот систем.Намалување на потрошувачката на енергија од фосилни горива во споредба со август минатата година:Природен гас: -40,1%Нафтени производи: -7,5%Ова намалување може да биде поврзано со енергетската ефикасност, климатските промени или зголемената употреба на електрична енергија од алтернативни извори.

