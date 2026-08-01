0 SHARES Сподели Твитни

Во петок, на 31 јули 2026 година, претседателката на Словенија, Наташа Пирц Мусар, беше вклучена во сообраќајна несреќа во тунелот Кастелец на автопатот Копар-Љубљана, во која се здоби со полесни повреди.

Откако добила помош во Општата болница во Изола, претседателката се чувствува добро, а се очекува во текот на денот да биде пуштена на домашно лекување.

Како се случи несреќата?

Несреќата се случила во 16:57 часот во тунелот Кастелец, на автопатот Приморје во правец на Љубљана.

Во судирот учествувале две полициски возила од придружбата на претседателката , која во тој момент се враќала од одмор во Хрватска и патувала кон Коменда, каде што требало да присуствува на хуманитарниот спортски настан „Поги Челинџ“ .

Две лица се повредени

Во несреќата се повредени две лица. Претседателот на Словенија се здобил со полесни повреди, додека друго лице од возилото е тешко повредено.

Полицијата сè уште ги утврдува околностите и причината за сообраќајната несреќа, а за случајот е известено и Специјализираното јавно обвинителство на Република Словенија.

Преку нејзиниот кабинет, претседателката им се заблагодари на сите членови на службите за итни случаи и на персоналот на Општата болница во Изола за нивната брза и несебична помош.

Тешка несреќа, претседателката на Словенија е повредена: Се враќала од одмор во Хрватска, судирот се случил во тунел

Во петок, на 31 јули 2026 година, претседателката на Словенија, Наташа Пирц Мусар, беше вклучена во сообраќајна несреќа во тунелот Кастелец на автопатот Копар-Љубљана, во која се здоби со полесни повреди.

Откако добила помош во Општата болница во Изола, претседателката се чувствува добро, а се очекува во текот на денот да биде пуштена на домашно лекување.

Препорачуваме

Драма во Хрватска: Татко и две деца загинаа во пожар, пред кој се слушнале три истрели

„Чекаме два часа, колоната е долга еден километар“: Колапс на граничниот премин Гостун

Како се случи несреќата?

Несреќата се случила во 16:57 часот во тунелот Кастелец, на автопатот Приморје во правец на Љубљана.

Во судирот учествувале две полициски возила од придружбата на претседателката , која во тој момент се враќала од одмор во Хрватска и патувала кон Коменда, каде што требало да присуствува на хуманитарниот спортски настан „Поги Челинџ“ .

Две лица се повредени

Во несреќата се повредени две лица. Претседателот на Словенија се здобил со полесни повреди, додека друго лице од возилото е тешко повредено.

Полицијата сè уште ги утврдува околностите и причината за сообраќајната несреќа, а за случајот е известено и Специјализираното јавно обвинителство на Република Словенија.

Преку нејзиниот кабинет, претседателката им се заблагодари на сите членови на службите за итни случаи и на персоналот на Општата болница во Изола за нивната брза и несебична помош.РЕКЛАМИРАЊЕ

Тунелот Кастелец беше затворен за сообраќај до 20:19 часот , со цел да се спроведе истрагата.

The post Тешка несреќа, претседателката на Словенија е повредена: Се враќала од одмор во Хрватска, судирот се случил во тунел appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: