Тешка сообраќајна несреќа утрово во Бугарија

Тешка несреќа утрово го затвори патот Бели Извор – Враца, во Бугарија.

Патничко возило и камион се судрија челно. По ударот, автомобилот се преврте и удрил во друг автомобил. Возачот на еден од автомобилите, турски државјанин, е тешко повреден. Подоцна починал во болница.

Сообраќајот е привремено ограничен во двата правци на патот I-1 Видин – Враца во Врацнскиот регион поради сообраќајна несреќа, соопшти Бугарската управа за патишта. Сообраќајот се пренасочува по заобиколен пат преку Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лилијаче – Враца. Сообраќајот го регулираат екипи на сообраќајната полиција.