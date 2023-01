Тејтум со 51 поен го водеше Селтикс до победа и го – надмина Бирд

За Тејтум ова беше петти меч како кошаркар на Бостон на кој дава над 50 поени, нешто што на легендарниот Бирд му успеа само четирипати во величенствената кариера.

