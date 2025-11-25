„ТИЕ РАБОТАТ СО СОРОС 50 ГОДИНИ!“ Се појавија морничави информации: Тие преговарале со банката да ја задолжи државата, за да може таа да плати!

0 SHARES Сподели Твитни

Пред Џорџ Сорос да ја основа својата невладина организација „империја“, неговиот постар брат Пол веќе имал добро воспоставена шема на врски со американската влада за проекти од значење за ЦИА во странство, тврди американскиот истражувач Мајк Бенц, повикувајќи се на документи објавени од Викиликс.

Бенц, поранешен советник на американскиот претседател Доналд Трамп, а сега раководител на Фондацијата за слобода на интернет (FFO), ја истражува врската на Сорос со американската „длабока држава“. Така ги пронашол каблите што покажуваат дека тие врски датираат од 1975 година и имаат врски со „семејниот бизнис“.

„Семејството Сорос соработува со Стејт департментот веќе 50 години“, напиша Бенц на Нетворк Икс.

Имено, во депешата од 1975 година на тогашниот шеф на американската дипломатија, Хенри Кисинџер, се споменува проект за изградба на пристаниште во Габон, преку кое таа африканска земја би извезувала железна руда.

Меѓу компаниите што дадоа понуда е и „Сорос Асошиејтс“, компанијата на Пол Сорос, постариот брат на Џорџ Сорос, основана во 1965 година. Освен Габон, истата компанија беше во игра и за изградбата на пристаништето Бандар Абас во Иран во 1975 година, додека Техеран сè уште беше вазал на Вашингтон и Лондон.

„Сорос е во многу добра позиција“, цитира Бенц телеграма од американскиот амбасадор во Габон. Во следниот документ, американските дипломати се согласуваат дека Банката Ексим (Увоз-Извоз) на САД, државна институција, ќе му позајми пари на Габон за да може да му плати на Сорос за работата.

„Стејт департментот не само што договараше зделки во име на Сорос, туку и поставуваше шеми за странските влади да можат да му платат на Сорос, за тој да може да заработува пари“, вели Бенц

Она што му го привлече вниманието беше тоа што сето ова се случуваше четири години пред помладиот Сорос да го основа Фондот Отворено општество, во 1979 година. Не мислите ли, ги праша Бенц своите гледачи, дека браќата никогаш не проговориле и дека Пол Сорос не му дал до знаење на Џорџ колку може да заработи во врска со владата на САД?

„Ова е семеен бизнис, со американската влада како гарант“, инсистираше Бенц.

Пол Сорос почина во 2013 година, а весниците го опишуваа само како „бродски магнат и филантроп“.

Во меѓувреме, неговиот брат Џорџ ја изгради својата „империја“ така што „вмеша и ги собра парчињата кога советската империја се распадна“, според неговите зборови.

Бенц, исто така, потсети на изјавата на американскиот дипломат Строуб Талбот дека Сорос има своја надворешна политика, која „не е иста како американската, но е компатибилна. Како да работиме со пријателски, сојузнички, но независен ентитет“ на ниво на Германија, Франција или Велика Британија.

Патем, Америка има закон од 1799 година (Логановиот закон) кој им забранува на нејзините граѓани приватно да се занимаваат со надворешна политика, што никогаш не било споменато во контекст на семејството Сорос. Сега можеби е малку појасно зошто.

