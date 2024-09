Тиктокерka во шок кога видела што сакале да наплатат: Не знаев дека ова е пракса

0 SHARES Сподели Твитни

TikToker Софи Милнер неодамна сподели непријатно искуство за време на посетата на ресторан во Лондон.Имено, девојката која на TikTok ја следат повеќе од 50 илјади луѓе, тврди дека отишла на роденденскиот ручек на својата пријателка. Како што вели, забавата била одлична додека не ја добиле роденденската торта.Се шокирале кога сфатиле дека за сечењето на роденденската торта угостителскиот објект наплатил дополнителни 25 фунти или 30 евра. @itssophiemilner I can understand charging a bit but £25 just so we can eat the cake we bought After we’d spent loads on food? People in the comments acting like we showed up just with the cake 💀💀💀 people acting like it hasnt been an insanely normal thing to bring a cake to a restaurant when its your birthday pls 💀 get a grip u silly sausages. They werent even cutting and serving it lol #london ♬ original sound – Sophie Milner „Не знаев дека ова е пракса денес. Бевме на навистина убаво место, отидовме на бранч, а таа купи роденденска торта таму. Запаливме свеќи и пеевме „Среќен роденден“, а келнерот дојде и рече: „Инаку, само сакам да ви кажам дека е добро да ги запалите свеќите и да ја пеете роденденската песна, но ако ја исечеме и послужиме тортата, чини 25 фунти“, изјавила таа.Потоа објаснила дека на почетокот се смеела бидејќи мислела дека келнерот се шегува. Но, бидејќи тој не се насмеа, таа беше шокирана. Покрај тоа, таа додала дека пред тоа нарачувале големи оброци и пиеле скапи пијалоци. На крајот решиле да ја имаат својата торта и да ја изедат во друг ресторан.

