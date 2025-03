Топ избори за Samsung телевизори од 98 инчи

0 SHARES Сподели Твитни

Големите телевизори на Samsung не се едноставни уреди за гледање програми; тие се вистински забавни центри, спојувајќи ја најновата технологија со зачудувачки дизајн за да создадат визуелно и аудио доживување од висок калибар. Со огромни екрани од 98 инчи, овие телевизори нудат спектакуларно доживување. Најновите иновации, како Quantum Matrix, Quantum Dot и Crystal UHD технологиите, ги обезбедуваат неверојатно чисти слики со реални бои и контрасти. Quantum Dot технологијата е револуционерна во подобрувањето на сликата, овозможувајќи исклучително живописни бои. Samsung први открија потенцијалот на квантните точки, започнувајќи истражување во 2001 година и развивајќи материјал без кадмиум во 2014 година. Со преку 150 патенти и 100% волумен на боите според DCI-P3 стандардот, Samsung поставуваат нови стандарди за премиум телевизори со неповторлива експресија на бои. Овие квантни точки, ултра-фини честички илјадници пати потенки од човечкото влакно, обезбедуваат прецизна боја и светлина, преобликувајќи ја технологијата на екрани.

Samsung телевизорите располагаат и со AI Upscaling, кој автоматски ја подобрува резолуцијата на содржините, било да се стандардна дефиниција или 4K. Вештачката интелигенција ги анализира и надградува снимките, создавајќи јасна и детална слика за беспрекорно гледачко искуство. Покрај тоа, HDR и Auto HDR Remastering ги оптимизираат сите содржини, додека Dolby Atmos технологијата го обезбедува surround звукот што ќе ве воведе во случувањата. Овие се дел од најдобрите модели на супер-големи Samsung телевизори од 98 инчи, кои трансформираат секој момент на забава:

Samsung Neo QLED 4K QN90D – телевизор со Quantum Matrix технологија и Dolby Atmos звук кој создава импресивно визуелно и аудио искуство. Со HDR и Auto HDR Remastering, овозможува неверојатно реалистична слика и звук. Овој модел не нуди само иновации, туку и модерен дизајн со тенки рамки, што го прави совршен за секој простор, додавајќи елеганција и стил. Неговите динамични линии го прават да изгледа како уметничко дело, привлекувајќи внимание како центар на просторијата.

Samsung QLED 4K Q80C – со својот SuperSlim дизајн, овој телевизор се интегрира во домашниот декор со модерна естетика. Тенкиот и минималистички изглед овозможува лесна интеграција во секоја просторија, создавајќи чувство на просторност и елеганција. Без разлика дали стои на сталак или е монтиран на ѕид, со својот впечатлив дизајн, овој модел го привлекува вниманието. Со Quantum HDR+ и Quantum Dot технологија, ги овозможува живописните бои и контрасти. Неговиот процесор и AI автоматски ги подобруваат сликите, додека OTS Lite технологијата обезбедува синхрон звук со акцијата на екранот.

Samsung Crystal UHD DU9000 – со Supersize Picture Enhancer функција и Crystal UHD технологија, овој телевизор ги претвора содржините во 4K резолуција и додава неверојатни детали. Технологиите PurColor и Contrast Enhancer го зголемуваат контрастот и боите, создавајќи природен и динамичен изглед. Овој телевизор ги комбинира елеганцијата и футуристичкиот изглед, трансформирајќи го просторот во кино и додавајќи модерен и софистициран карактер. Со својот моќен дизајн, тој е центар на внимание, додека неговата рамка и детали создаваат визуелна хармонија и стил.

Зошто Samsung телевизор? Причината да изберете Samsung TV AI е едноставна: тој е признат како водечки бренд последни 18 години и шестократен добитник на наградите за иновации на CES. Производителот успешно го гради Samsung екосистемот во вашиот дом, олеснувајќи ги дневните активности и овозможувајќи уживање во благодетите на модерното живеење. Со апликацијата SmartThings, телевизорот можете да го управувате преку телефон, или надгледувате поврзаните уреди преку известувања. Ова лесно се применува на сите Samsung уреди и IoT уреди од трети страни. Samsung Knox обезбедува врвна безбедност, одржувајќи ја приватноста и заштитата на вашето поврзано искуство.

Промотивна понуда на Samsung телевизори од 98 инчи: Секој од овие телевизори обезбедува најдоброто од технологијата, носејќи максимално задоволство од забавата. Искористете ја тековната промоција и добијте бесплатна достава и инсталација на вашиот нов Samsung телевизор. Претворете го својот дом во центар на забава со телевизор кој ќе ве остави без здив. Промоцијата ќе трае до 31.12.2025. Преземете го следниот чекор и уживајте во врвната технологија од удобноста на вашиот дом.

