Трамп: Ако бидам избран за претседател, ќе има мир на Блискиот Исток

„Мирот на Блискиот Исток е можен ако бидам избран за претседател“, изјави републиканскиот кандидат Доналд Трамп во интервју за арапската мрежа Ал Арабија.

Тој уште еднаш жестоко го критикуваше американскиот претседател Џо Бајден за неговото справување со дипломатските прашања, па дури и јасно рече дека ако тој беше на претседателската функција, немаше да започне војна.

„Сакам војната да престане и да има мир на Блискиот Исток. Верувам дека тоа сигурно ќе се случи, ќе го направиме веднаш по изборите“, потенцира меѓу другото во своето интервју.

„Немаше да ја има оваа војна на Блискиот Исток да бев претседател. Немаше да имаме толку раселени луѓе, ниту војна во Украина, ниту инфлација“, додаде тој.

„Немаше да има ваква ситуација со талибанците во Авганистан ако јас бев претседател“, рече тој.

За рускиот претседател, тој истакна: „Путин воопшто не го цени Бајден, ниту Камала“.

„Она што се случува во Украина е страшно, ние зборуваме за катастрофа“, истакна тој.

За односите на САД со Саудиска Арабија, тој рече дека тие се добри, а Мохамед бин Салман е „ужасен човек со визија“.

„Нашиот однос може да биде неверојатен, но ништо со Бајден не е страшно и ништо со Камала нема да биде. Но, тоа ќе биде со мене“, истакна тој.

Контактите со Нетанјаху

Нетанјаху го потврди телефонскиот разговор што го имал со Доналд Трамп – за кој републиканецот зборуваше вчера во својот предизборен говор – но тој се огради од својот став за… игнорирање на она што Бајден го кажува за израелскиот премиер.

„Премиерот Нетанјаху го повтори она што го кажа јавно: Израел ги зема предвид прашањата што ги покрена американската администрација, но на крајот ќе ги донесе своите одлуки врз основа на своите национални интереси“, се вели во соопштението.

Во саботата вечерта, поранешниот американски претседател и повторен кандидат за претседател, Доналд Трамп, за време на митинг во Пенсилванија изјави дека доколку израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го слушал претседателот Бајден, ситуацијата на Израел ќе биде полоша.

Бајден „му вели на Нетанјаху „не прави вака, не постапувај така“. Биби не го слуша, а како резултат на тоа Израел сега е во многу посилна позиција отколку пред три месеци. Биби ми се јави и ми рече „ова е неверојатно“ и сето тоа затоа што не го слушнал Бајден. Да беше, немаше да биде на оваа позиција“, рече републиканецот, мислејќи на Блискиот Исток и серијата убиства на лидерите на Хамас и Хезболах и потврдувајќи го разговорот што го имал со израелскиот претседател.

Exclusive: Donald Trump Says Middle East Peace Possible If Elected, Plans To Expand Abraham Accords https://t.co/hvOKgeBVtv

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 20, 2024