0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави за „Блумберг“ дека американскиот претседател Доналд Трамп е подготвен да се сретне со ајатолахот Али Хамнеи.

„Служам под претседател кој е подготвен да се сретне со секого. Прилично сум уверен дека ако ајатолахот утре каже дека сака да се сретне со претседателот Трамп, претседателот ќе се сретне со него. Не затоа што се согласува со ајатолахот, туку затоа што мисли дека така се решаваат светските проблеми“, рече Рубио.

Да потсетиме, според Ројтерс, американската војска се подготвува за можноста за долгорочни, неколкунеделни операции против Иран доколку претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, издаде наредба за напад. Прочитајте повеќе за тоа во текстот: Американската армија се подготвува за напад: Само чека на знакот на Трамп

Во последните денови, Трамп ги праша своите советници Стив Виткоф и Џаред Кушнер какви се шансите за договор со Иран, а еден од функционерите рече дека одговорил дека историјата покажува дека е тешко, ако не и невозможно, да се постигне добар договор со Иран, но исто така забележа дека Иранците досега ги кажувале вистинските работи.

Функционерот додаде дека Кушнер и Виткоф му рекле и на Трамп дека ќе продолжат со преговорите и ќе заземат цврст став, и доколку Иранците се согласат на договор што го сметаат за задоволителен, ќе му дадат можност да одлучи дали сака да го продолжи.

The post Трамп е подготвен за историски состанок appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: