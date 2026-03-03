Трамп: Иранците сакаат да разговараат, реков дека е предоцна!

Американскиот претседател Доналд Трамп вели дека воените средства и раководството на Иран се „исчезнати“ и дека е „премногу доцна“ за разговори со Иран, во кратка објава на неговиот профил на Truth Social.

„Нивната воздушна одбрана, воздухопловните сили, морнарицата и раководството се исчезнати. Тие сакаат да разговараат. Јас реков „Премногу доцна!“, пишува претседателот, како одговор на колумна во „Вашингтон пост“ во која се поздравува неговата одлука да го нападне Иран.

Во неделата, Трамп рече дека ќе „разговара“ со иранските лидери на нивно барање, дури и додека продолжува со кампањата за бомбардирање на САД и Израел и ги повикува Иранците да го соборат режимот.