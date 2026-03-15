Трамп: Многу земји ќе испратат бродови во Ормускиот теснец

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека многу земји ќе испратат воени бродови за да се осигурат дека Ормускиот Теснец останува отворен, но не даде детали за тоа кои земји се согласиле.

„Многу земји, особено оние погодени од обидот на Иран да го затвори Ормускиот Теснец, ќе испратат воени бродови заедно со САД за да го одржат теснецот отворен и безбеден“, напиша Трамп во објава на неговата платформа Truth Social.

Американскиот претседател рече дека се надева оти Кина, Франција, Јапонија, Јужна Кореја, Велика Британија и други земји ќе испратат бродови таму.

Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар за тоа кои земји се согласиле да ги испратат бродовите.