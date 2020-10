Трамп: НЕ СЕ ПЛАШЕТЕ ОД КОРОНА!!

Во свој твит кој пред малку го објави претседателот на САД изјави дека не треба да се плашиме од КОРОНА, дека медицината на таа држава направила огромен напредок во скоротувањето на овој смртоносен вирус.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020