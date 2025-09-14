Трамп подготвен за нови санкции, ама кога НАТО ќе престане да купува руска нафта

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека е подготвен да воведе „големи“ санкции врз руската нафта доколку земјите од НАТО го сторат истото.

Трамп, еден ден откако изјави дека го губи трпението со рускиот претседател Владимир Путин поради војната во Украина, изјави дека е „подготвен да воведе големи санкции врз Русија кога сите земји од НАТО ќе се согласат и ќе почнат да го прават истото и кога сите земји од НАТО ќе престанат да купуваат нафта од Русија“, напиша Трамп во објава на Трут сошал.

Многу европски земји намалија или престанаа да купуваат руска нафта, но неколку сојузници на НАТО – вклучувајќи ја и Унгарија – ги блокираа построгите предлози на Европската Унија насочени кон енергетскиот сектор на Русија.