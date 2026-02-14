0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за внатрешни работи објавува дека 3 лица од Гостивар се лишени од слобода, јавува ТВ21. Како што објави Министерството за внатрешни работи, полициски службеници од Полициската станица Гостивар ги лишиле од слобода А.Р. (23), З.А. (22) и Н.С. (24), сите од Гостивар.

Целосно соопштение од Министерството за внатрешни работи.

На 13.02.2026 година, во хотелски објект на улица „Гоце Делчев“ во Гостивар, полициски службеници од СВР Гостивар ги лишиле од слобода А.Р. (23), З.А. (22) и Н.С. (24), сите од Гостивар. При претресот кај А.Р. пронајдени се осум пакувања со бела прашкаста материја, додека кај З.А. пронајдено е едно пакување со бела прашкаста материја.

Потоа, со судска наредба, извршен е претрес во куќата на А.Р., каде што се пронајдени и запленети пиштол „Берета“ калибар 22 мм, пушка-карабина „Застава“ калибар 8,57, шаржер и вкупно 191 патрона од различен калибар, за кои тој не поседувал дозвола.

По целосно документирање на случајот, против лицата ќе бидат поднесени соодветни пријави.

The post Три лица во Гостивар се лишени од слобода поради дрога, оружје и муниција appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: