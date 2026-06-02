Украина: Масовен руски напад врз Киев, девет лица загинаа, 51 лице беше повредено

Најмалку девет лица се убиени, а десетици се повредени откако Русија започна голем напад врз градови низ Украина во текот на ноќта. Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, изјави дека две високи станбени згради се погодени во градот и дека постојат стравувања дека луѓето се заробени под урнатините.

„Во моментов се познати четири смртни случаи во главниот град. Пријавени се 51 повредени лица, вклучувајќи три деца. Лекарите хоспитализирале 35 лица, а на останатите им е укажана нега на лице место и амбулантско лекување“, рече Кличко во објава на Телеграм.

Тој рече: „Како резултат на масовниот напад на непријателот врз главниот град, евидентирана е штета во различни делови од градот“.

Пред нападот, Кличко ги предупреди жителите на Киев за можноста за масовен непријателски удар и ги повика луѓето да останат во засолништа.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски синоќа изјави дека предупредувањата од разузнавањето за руските масовни напади остануваат на сила, објави новинската агенција Укринформ.

„Може да се случи масовен удар, тие го подготвија. Нашите небесни бранители се максимално подготвени со расположивите ресурси и залихи“, рече тој во видео обраќање синоќа. Зеленски рече дека помеѓу јануари и мај оваа година, украинската војска нападнала 15 руски рафинерии за нафта, што предизвикало криза на рускиот пазар на гориво. „Нашиот долгорочен план за санкции се спроведува чекор по чекор. Од јануари до мај оваа година, нашите војници успеаја да погодат 15 руски рафинерии. Ова е значајно. Веќе постојат руски забрани за извоз на авионско гориво и бензин од нивна територија, а се разгледува и забрана за извоз на дизел. За земја која неодамна беше наречена бензинска пумпа, губењето дури и на ова е значајна приказна, значителна загуба. Речиси 40 проценти од рафинирањето на примарната нафта во Русија е надвор од употреба од мај“, рече Зеленски во видео обраќање синоќа, пренесува Укринформ.