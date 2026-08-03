Унгарија во невидена криза

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Единствената унгарска нуклеарна централа „Пакс“ би можела да биде затворена повеќе од еден месец, поради падот на нивото на Дунав, изјави унгарскиот премиер Петер Маѓар.

Унгарецот во неделата за телевизијата RTL изјави дека претстојат петте најтешки дена , поради падот на нивото на Дунав , и дека непосреден приоритет е надминување на оваа криза , пренесува MTI.

Тој додаде дека потоа мора да се научат лекции и дека Унгарија мора да почне да инвестира во развој на енергијата од ветер.

Унгарскиот премиер изјави дека во 1:30 часот наутро во неделата, претпоследната турбина во нуклеарната централа била исклучена, а производството на електрична енергија е намалено од 2.000 мегавати (MW) на само 240 MW.

„Сега се соочуваме со невидена енергетска криза , ужасно наследство, со услови, без разлика дали станува збор за нивото на водата во Дунав или температурите , какви што никогаш порано не се видени, дури ни блиску до нив“, заклучи Унгарецот.

Унгарецот претходно изјави дека во недела или понеделник, за прв пат во својата 44-годишна историја, нуклеарната централа Пакш би можела целосно да го запре производството на електрична енергија ако нивото на водата во Дунав, кое во моментов е на рекордно ниско ниво од минус 133 сантиметри, падне на минус 134 сантиметри.

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