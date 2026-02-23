Универзална вакцина би можела да заштити од сите респираторни заболувања: По 4 дози, таа е ефикасна 3 месеци

0 SHARES Сподели Твитни

Замислете дека спреј за нос може да ве направи имуни не само на вируси што предизвикуваат грип или Ковид-19, туку и на сите респираторни заболувања. Научниците од Универзитетот Стенфорд во Пало Алто, во научен труд во списанието Science, опишаа вакцина што го прави токму тоа, пишува порталот Nature.

Оваа вакцина им била дадена на глувци и ги заштитила најмалку три месеци од повеќе вируси и бактерии кои предизвикуваат разни болести, па дури и ги потиснала респираторните алергени.

Доколку ова истражување може безбедно и ефикасно да се примени кај луѓето, таква универзална вакцина би можела да им се понуди на сите на почетокот на секоја зима – и можеби да обезбеди прва линија на одбрана против идните пандемии.

Бали Пулендран, имунолог на Универзитетот Стенфорд во Пало Алто, и неговата група претходно ја проучувале вакцината бацил Келмет-Гверин или популарно беж (BCG), која обезбедува привремена заштита од голем број болести и делува така што го активира вродениот имунолошки систем и го одржува активен.

Овој еволутивно древен систем има многу поширока реактивност од адаптивниот имунолошки систем, оној што го користат конвенционалните вакцини со тоа што ги учат Б-клетките и Т-клетките што произведуваат антитела да препознаваат специфични патогени протеини. Активирањето на вродениот имунолошки систем може да ја промовира и вродената способност на респираторните епителни клетки да се спротивстават на инфекциите. Овие клетки се цел на многу патогени.

Во најновата студија, тимот на Пулендран разви универзална трикомпонентна вакцина која е насочена кон вродениот имунолошки систем. Првите два се лекови кои стимулираат специфични рецепторски протеини кои можат да ги активираат вродените имунолошки клетки, како што се макрофагите што се наоѓаат во белите дробови.

Третата компонента ја стимулира популацијата на Т-клетки, кои се дел од адаптивниот имунолошки систем. Нивната задача е постојано да испраќаат сигнали до вродениот имунолошки систем за да го одржат активен. Вакцината содржи имуноген протеин од кокошкини јајца, а во експериментите каде што бил изоставен, имунитетот брзо опаднал.

Глувците кои примиле четири дози од назалната вакцина развиле имунитет на SARS-CoV-2 и други коронавируси, како и на бактерии кои предизвикуваат одредени респираторни инфекции. Друга нова придобивка била тоа што активираните патишта, исто така, ги потиснале механизмите што посредуваат во преосетливоста на грините од домашна прашина, со што се спречува алергиска астма.

Анализите за тоа како функционира одбраната открија она што Пулендран го нарекува систем со два ѕида, во кој почетната мукозна бариера го ограничува влегувањето на патогените во белите дробови.

– Потоа, оваа назална вакцинација го подготви имунолошкиот систем на белите дробови така што тој е исклучително брз во предизвикувањето на специфичен за вирусот имунолошки одговор, со цел да се елиминираат тие неколку вируси што минуваат низ почетниот ѕид – рече тој.

– Ова е навистина фантастична работа и е многу возбудлива. Податоците ми се многу јасни. Ако ова функционира кај луѓето, би било навистина извонредно – рече Акико Ивасаки, имунобиолог од Универзитетот Јеил.

Џоу Синг, имунолог на Универзитетот Мекмастер во Хамилтон, вели дека луѓето кои се запознаени со напредокот во назалните вакцини во текот на изминатата деценија нема да бидат изненадени од наодите.

– Ние ја нарекуваме „мостова вакцина“ – рече тој, објаснувајќи дека станува збор за идејата за користење на вродениот имунолошки систем за генерирање неселективна заштита од патогени.

И Синг и Ивасаки предупредуваат дека преведувањето на ефикасноста забележана кај глувците во клинички терапии за луѓето не е едноставно. Синг стравува дека без напредни методи за испорака со аеросол, човечката назална вакцина нема да стигне до белите дробови за да го активира имунолошкиот систем на начинот опишан овде. Глувците се мали и назалните спрејови лесно стигнуваат до нивните бели дробови. Синг, исто така, вели дека воведувањето на вакцината во голем обем би можело да биде непрактично ако на луѓето им се потребни четири дози.

Бидејќи овој пристап го става имунолошкиот систем во состојба на постојана висока готовност, може да има и потенцијални несакани ефекти.

– Односот на трошоците и придобивките е нешто што луѓето мора да го евалуираат многу, многу внимателно – вели Пулендран.

Доколку не се појават проблеми во почетното испитување за безбедност со зголемување на дозата, тој предвидува дека второто испитување ќе користи контролирани инфекции. Ова значи дека, некое време по вакцинацијата, здравите волонтери би биле намерно изложени, на пример, на вирус на грип за да се види дали се заштитени.

Ако се, би можела да се појави нова форма на превентивна медицина.

– Глувците обезбедуваат концептуална рамка и докази за тоа како ова би можело да функционира. Но, вистинскиот тест е: дали навистина функционира кај луѓето? – рече Пулендран.

