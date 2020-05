УРГЕНТНО: Хакирани мајлови на вработени во Министерство за Финансии и Економија

На Твитер се појави маил на кој се поставен фајл за симнување со листа на маили од вработени во нашите две министерства.

"Macedonia's"

Ministry OF Economy & Ministry OF Finance Hacked #PGA

Database LEAK: https://t.co/4xcyCtXtjO

(Includes all of the employees passwords & emails)

— Pøwerful Greek Army (@PowerfulArmyGR) May 10, 2020