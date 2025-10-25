Утрово се измерени нула степени во Берово

Утрово се измерени 0 степени во Берово, додека пак веднаш следува и Лазарополе со 1 степен.

2 степени има на Попова Шапка, 3 во Маврови Анови, Крива Паланка, 4 во Скопје–Петровец, Струмица, 5 во Битола, Крушево, Тетово, Прилеп, Куманово, Штип, Демир Капија, Велес, 6 во Скопје–Зајчев Рид, 7 во Кавадарци, 8 во Претор, 9 во Виница, Гевгелија.

Сончево со умерена облачност, а во западните делови променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и југозападен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 17 до 24 степени.