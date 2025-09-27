(Фото) Давкова објави дека била на приемот од Трамп и објави слика со неговата восочна фигура

Претседателката на Фејсбук објави дека присуствувала на приемот што го приредиле претседателот на САД и неговата сопруга, но Давкова објави фотографија со восочна фигурна на Трамп, пренесува 4њуз.

Иако многумина во коментари честитаат на средбата со Трамп, сепак тие не знаат дека станува збор за восочна фигура на Трамп и неговата сопруга Меланија.

Претходно и други претседатели на држави се фотографирани со восочните фигурни, но кај нивните објави јасно е наведено дека станува збор за восочни фигури.

„Ми претставуваше чест да присуствувам на приемот што го приредија Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп и неговата сопруга Меланија Трамп, по повод 80. Генерално собрание на Обединетите нации. Во овие турбулентни случувања во светот, важно е да не отстапиме од демократските вредности и да се обединиме во зачувување на глобалниот мир и безбедност. САД биле и остануваат наши искрени сојузници на овој пат. Благодарност за гостопримството!“, напиша претседателката.

Извор: 4Њуз