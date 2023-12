ФОТО | Ова е листата на топ пет фраери за 2023 година: Луѓето шокирани затоа што овие двајца контраверзни ликови се најдоа на листата !?

0 SHARES Сподели Твитни

Секоја година на крајот на декември имаме можност да видиме листи на најубави, згодни и најсекси личности за таа година. Така е и годинава. Магазинот People го избра Патрик Демпси да ја однесе титулата за најсекси маж во светот, а сега корисниците на Grinder (социјална мрежа за геј популацијата) се изјаснија и го кажаа своето мислење.

На социјалната мрежа Х (Твитер) се појави листа на најубави мажи по избор на корисниците на горе споменатата социјална мрежа, која изненади многумина.

Top 5 hottest men of the year, according to Grindr users:#1. Henry Cavill#2. Lil Nas X#3. Troye Sivan#4. Luke Evans #5. Jonathan Bailey pic.twitter.com/BhRoJsXXs8— Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 19, 2023

Најзгодните мажи во 2023 година според листата на геј популацијата на Grinder се:

1. Хенри Кавил

2. Лил Нас Х

3. Троја Сиван

4. Лук Еванс

5. Џонатан Бејли

Корисниците на X беа изненадени од изборот и не разбраа како Лил Нас Х и Троја Сиван завршија на нивните позиции, додавајќи дека во нејзе требало да биде вклучен и актерот Мет Бомер.



