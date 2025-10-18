Халид Бешлиќ сам си го избрал гробното место: Поради ова, не сакал да почива во Алејата

0 SHARES Сподели Твитни

Халид Бешлиќ не сакал да биде погребан во Алејата на Великите, и самиот го избрал местото за погреб, неколку дена пред да заврши во болница.Халид Бешлиќ почина на 7 октомври во Клиничкиот центар на Универзитетот во Сараево, а беше погребан неколку дена подоцна на гробиштата Баре , во присуство на повеќе од 50.000 луѓе.Иако многумина очекуваа дека Халид Бешлиќ ќе почива во Алејата на Великите, тоа не се случи. Според работникот на гробиштата, Русмир, пејачот самиот го избрал местото за погреб непосредно пред неговата смрт.– Халид беше тука пред да биде сместен во болница и побара, кога ќе дојде време, да биде погребан тука, меѓу обичните луѓе. Тоа само покажува колку бил скромен – откри Русмир, како што објави exkluziva.ba.Дека Халид Бешлиќ бил човек од народот и дека, како што рекол за време на својот живот, му било важно само да биде запаметен како добар човек, а не како добар пејач, покажува и фактот што пред дваесет години го спасил животот на една млада девојка, Амина .

