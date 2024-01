Хаос владее во Европа: Англија ја погоди страшно невреме, животите на луѓето се во опасност, а следната на удар е оваа земја

0 SHARES Сподели Твитни

Велика Британија ја погоди невремето „Ингун“. Поаѓањата на возовите беа откажани поради налетите на ветерот со брзина од 100 милји на час (над 160 километри на час). Граѓаните се предупредени на „повреди и опасност по животот“.

Бурата, именувана од Норвешкиот метеоролошки институт, утринава стана „темпирана бомба“, пишува „Дејли мејл“ и наведува дека нејзиниот централен притисок паѓа и до 50 милибари во текот на 24 часа.

„Критериум за таков настан е 24 милибари за 24 часа, што значи дека системот со низок воздушен притисок имал исклучително брзо продлабочување со двојно поголема брзина“, пишува британскиот весник.

Невремето донесе ветрови со брзина од 106 милји на час во Шкотска денеска. Метеоролошката служба на Велика Британија денеска до 19 часот издаде жолто предупредување поради силни налети на ветер, кое важи за делови од северна Англија, цела Шкотска и делови од Северна Ирска.

Граѓаните се предупредуваат на „повреди и опасност по животот“ од „летачки шут“ и „големи бранови и материјал од плажата кои се фрлаат на морскиот брег, крајбрежните патишта и имотите“.

Storm Ingunn ‘weather bomb’ closes in: Britain hit by 106mph gales as Met Office issues wind warnings for northern England and Scotland until 7pm today https://t.co/k14pSlWbL5 pic.twitter.com/3wbH8QF3k9— Daily Mail Online (@MailOnline) January 31, 2024

Исто така, беше наведено дека ќерамидите може да летаат од покривите, може да има прекини на струја и постои можност за подолги патувања бидејќи се засегнати патните, воздушните и траектните услуги.

Исто така, најавено е дека некои патишта и мостови може да бидат затворени поради лошите временски услови.

Норвешка следна на удар

Властите во Норвешка предупредија и дека земјата може да ја погоди „Ингун“, која ја нарекоа најмоќната бура во последните три децении. И таму граѓаните се предупредени да останат внатре. „Ингун“ во текот на денот се очекува да ја погоди централна Норвешка, а утре да се движи кон северот на земјата.

Се очекува ураганските ветрови да достигнат брзина од 126 до 180 километри на час, соопшти локалната полиција. Исто како и во Британија, авиокомпаниите и фериботите предвидуваат прекини во нивните услуги.

Властите објавија црвен аларм, највисоко ниво, за областа околу градот Трондхајм, како и островите Лофотен, северно долж брегот на Арктикот.



