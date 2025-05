Хајди Клум го ангажираше својот сопруг: Луѓето не веруваат што треба да направи 

0 SHARES Сподели Твитни

Германскиот супермодел Хајди Клум сподели видео од својот сопруг, кој е 16 години помлад од неа, како обавува „тешка“ работа.Во среда, на 21 мај, германскиот супермодел Хајди Клум сподели видео од својот сопруг Том Каулиц како ѝ го масира задникот додека таа се сонча во бикини.Видеото предизвика хаос на социјалните мрежи, а многумина оставија урнебесни коментари: „Го ангажираше сопругот да ѝ го масира задникот“, „Ах, каква работа“, „Со задоволство би се менувал со него“. View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)Под објавата на својот Инстаграм профил, 51-годишната Хајди напиша: „Среќница“.Како што можете да видите, моделот лежи на стол покрај вода и се кикоти цело време.Додека таа носи црвен костим за капење со танга и црвена бејзбол капа, нејзиниот 16-годишен сопруг Том избра шорцеви за капење со леопардски принт и темно обоена бејзбол капа.Не е јасно каде е двојката, но според списанието „Пипл“, Хајди Клум присуствувала на проекција на романтичната комедија „Partir Un Jour“ на 78-от Кански филмски фестивал на 13 мај.Патем, Хајди Клум и Каулиц почнаа да се забавуваат во 2018 година, неколку години откако таа се разведе од Сил, со кого има четири деца: Лени (20), Хенри (19), Јохан (18) и Лу (15).Тие тајно се венчаа во февруари 2019 година.

