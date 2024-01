Хорор на Западниот Брег: Полицијата случајно уби девојче (3) кога пукаше врз напаѓачите на контролниот пункт (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Тригодишно дете беше убиено на Западниот Брег во неделата кога израелската полиција отвори оган врз двајца осомничени кои со својот автомобил влегоа во контролен пункт.

Девојчето било убиено откако бел автомобил ненадејно налетал на двајца израелски полицајци на контролен пункт во близина на палестинското село Биду. Израелските полицајци отвориле оган, убивајќи двајца осомничени, но и случајно убиле девојче кое било во комбе кое возело пред автомобилот.

На снимката се гледа како полицајците го проверуваат комбето на контролен пункт северозападно од Ерусалим пред да ја премине границата. Второто возило, мал бел автомобил, потоа се гледа како не застанува и се врти директно во полицајците додека се приближува до преминот.

A four-year-old Palestinian girl was shot and killed by Israeli forces when they fired on suspected attackers at a checkpoint in the occupied West Bank ⤵️ pic.twitter.com/oXof3JQ04l— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 8, 2024

Друга камера покажува како двете возила потоа минуваат низ контролниот пункт.

Израелските офицери го бркаат второто возило со пушки и отворен оган, убивајќи ги двајцата внатре.

Во првото возило било тригодишно девојче, соопшти полицијата која покренала истрага за инцидентот.

Тензиите на окупираниот Западен Брег се разгореа по упадот на Хамас во Израел на 7 октомври и последователното бомбардирање на Појасот Газа.

Херојот кој неодамна им пријде на помош на настраданите од терористичкиот напад на автобуската станица во Ерусалим, да потсетиме, почина од повредите откако по грешка беше застрелан од припадници на армијата.



