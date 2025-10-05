ХОРОСКОП ЗА НЕДЕЛАТА, 5 ОКТОМВРИ Водолијата се дистанцира од партнерот, Скорпијата свртува нов лист, Вагата има нервни проблеми

0 SHARES Сподели Твитни

Без да ги промениме нашите мисли, нема да можеме да ги решиме проблемите што ги создадовме со истите тие мисли.ОВЕНРАБОТА: Вашето присуство на работното место е многу вредно, колегите со кои сте опкружени не можат да функционираат без вашата поддршка и помош. Сето ова ви врши голем притисок.ЉУБОВ: Излеговте од бурен период и сега доаѓа фаза на стагнација. Имате доволно време да ги соберете мислите и да се посветите на интроспекција. Искористете ја поволната фаза за тоа.ЗДРАВЈЕ: Вашата кожа е премногу чувствителна, можни се проблеми со алергиски реакции и иритации.БИКРАБОТА: Можно е денес јавно да презентирате некоја ваша идеја или да објавите пред поширок круг соработници нешто на што работите долго време. Реакциите ќе бидат разновидни.ЉУБОВ: Станавте претерано пасивни и некако ги ограничивте вашите емоционални можности… Треба малку повеќе да се помрднете, да ги размрдате работите и да преземете иницијатива.ЗДРАВЈЕ: Ќе уживате во опуштањето со добра музика и чаша добро вино. Вие сте вистински хедонист.БЛИЗНАЦИРАБОТА: Можно е некои промени порано да ви изгледале многу мали и неважни, но сега, кога ќе се осврнете на минатите настани, свесни сте дека имало големи пресврти.ЉУБОВ: Иако се обидувате да му бидете верни на вашиот партнер, вашиот ум талка кон една личност која е исто така зафатена. Тешко ви е да го фокусирате вашиот интерес само на една личност…ЗДРАВЈЕ: Можни се проблеми со чувствително варење, на нервна основа.РАКРАБОТА: Погрижете се да сте добро информирани за сите сегменти од вашата работа. Доколку планирате нови деловни потфати, можете да сметате на многу поволна ситуација.ЉУБОВ: Можно е да се сомневате во верноста на вашиот партнер без никаква вистинска причина. Обидете се да ја погледнете ситуацијата од поинаква перспектива и ќе сфатите дека претерувате.ЗДРАВЈЕ: Имате доволно енергија за сè и се чувствувате добро. ЛАВБИЗНИС: Се наоѓате во голема дилема помеѓу два различни деловни потфати. Не сакате да се откажете од ништо!ЉУБОВ: Не сте се ослободиле од некои лични стравови и вашата врска може да страда поради тоа, затоа внимавајте.ЗДРАВЈЕ: Можни се проблеми со мочниот меур.ДЕВИЦАРАБОТА: Препорачливо е дополнително да се едуцирате и да работите на професионален развој ако планирате да ја смените работата. Прво треба сами да ја започнете промената.ЉУБОВ: Ви е потребна поотворена и искрена комуникација со вашата сакана личност. Ќе ги решите проблемите во врската ако сте трпеливи и упорни. Тоа важи и за двајцата.ЗДРАВЈЕ: Би било добра идеја сериозно да размислите за поинаква исхрана.ВАГАРАБОТА: Се обидувате да го правите она што се очекува од вас и на тој начин да ги исполните очекувањата на вашите претпоставени. Се чини дека без разлика што правите, тоа не е доволно добро и страдате засекогаш.ЉУБОВ: Се приближувате кон крајот на решавањето на љубовната дилема што ве мачеше во претходниот период. Иако сте познати како најнеодлучен знак, понекогаш можете да бидете многу отворени.ЗДРАВЈЕ: Можни се мали проблеми на нервна основа, не се изложувајте на стресни ситуации.СКОРПИЈАРАБОТА: Крајно време е да се активирате малку повеќе на деловниот план ако сакате да го постигнете пробивот за кој сонувавте. Ништо нема да ви дојде без напорна работа, засукајте ги ракавите!ЉУБОВ: Конфликтната ситуација со вашата сакана личност продолжува и постојано се надмудрувате еден со друг и си наметнувате спротивставени ставови. Малку отфрлете ја топката!ЗДРАВЈЕ: Болките во долниот дел од грбот може да предизвикаат мали проблеми. Исто така, може да бидете подложни на настинки.СТРЕЛЕЦРАБОТА: Вашите организациски вештини доаѓаат до израз. Во текот на целиот ден се грижите за сите ситници што се важни за вашата работа, функционирате многу добро. Надредените се задоволни.ЉУБОВ: Имате многу заеднички планови со вашата сакана личност. Возбудени сте и планирате заедничка иднина… Многу сте оптимисти за сè што ве очекува.ЗДРАВЈЕ: Проблемите со главоболка може да ве мачат во текот на целиот ден.ЈАРЕЦРАБОТА: Искористете ја вашата шанса да покажете колку вредите и колку сте талентирани. Нема потреба да се сомневате во вашите способности, само гледајте храбро напред!ЉУБОВ: Целосно ги надминавте сите проблеми во врската што ве мачеа во минатото и сега сте подготвени да продолжите понатаму. Нова љубов ве чека и тоа побрзо отколку што можете да замислите.ЗДРАВЈЕ: Можни се здравствени проблеми, посетете лекар во наредните денови.ВОДОЛИЈАРАБОТА: Немате доволно концентрација за да се посветите на работата. Размислувате за многу различни проблеми истовремено и многу ви е тешко да се фокусирате само на едно нешто.ЉУБОВ: Ви треба време да размислите. Не сте сигурни што сакате и дали се гледате себеси во иднина сè уште со истиот партнер… Ќе ви се допадне одредена дистанца во следната фаза.ЗДРАВЈЕ: Ви треба малку побавен начин на живот и многу повеќе одмор.РИБАРАБОТА: Разочарани сте од вашите колеги, што е голема пречка за подобрување на деловните околности. Очекувавте повеќе од луѓето на кои им верувавте.ЉУБОВ: Желни сте за нови настани на емотивно ниво и сте подготвени да се вклучите во ова прашање! Нови и многу интересни настани се на повидок, разгалете се!ЗДРАВЈЕ: Не земајте лекови сами, можни се несакани контраиндикации.

