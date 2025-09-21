Храна богата со витамин Ц: Седум видови зеленчук за зајакнување на имунитетот

0 SHARES Сподели Твитни

Витаминот Ц е моќен антиоксиданс кој е неопходен за заштита на клетките од оштетување, зајакнување на имунитетот, а исто така и за заздравување на раните, здравје на мозокот и подобра апсорпција на железо. На повеќето возрасни им се препорачува да внесуваат 90 милиграми дневно, а зеленчукот е одличен начин да се задоволи, па дури и да се надмине таа потреба, според Health.com.ПиперкиЦрвените, портокаловите и жолтите пиперки се сите моќни извори на витамин Ц, обезбедувајќи повеќе од двојно од вашите дневни потреби. Една чаша сечкани пиперки (околу 150 г) содржи импресивни количини: црвените пиперки имаат 235 мг, портокаловите пиперки имаат 211 мг, жолтите пиперки имаат 207 мг, а зелените пиперки имаат значителни 148 мг. Можете да додадете пиперки во омлети, чорби, супи, пржени јадења или салати, или можете да ги наполните со интегрални житарки и месо за оброк богат со растителни влакна и протеини.Бриселско зелјеОсвен што се добар извор на витамин Ц, бриселското зелје содржи и витамин К, комбинација која е исклучително корисна за здравјето на коските. Една чаша варено бриселско зелје (156 г) обезбедува 96,8 мг витамин Ц, што е 108 проценти од препорачаната дневна вредност. Витаминот Ц помага во производството на колаген, протеин кој им дава цврстина и флексибилност на коските, додека витаминот К помага во задржувањето на калциумот во коските.БрокулаСамо една порција брокула може да ги обезбеди речиси сите ваши дневни потреби за витамин Ц. Чаша сечкана брокула (91 г) содржи 81,2 мг од овој важен витамин. Брокулата е исто така одличен извор на витамин К, кој е неопходен за згрутчување на крвта. Луѓето кои земаат лекови за разредување на крвта, како што е варфаринот, треба да се консултираат со својот лекар пред да консумираат големи количини брокула.Листови од сенфЛистовите од сенф се богати со витамин Ц и други антиоксиданси кои го поддржуваат здравјето на очите. Порција од две чаши (112 грама) сецкани листови содржи 78,4 мг витамин Ц. Тие исто така содржат лутеин и зеаксантин, антиоксидантни соединенија кои ги штитат очите од оштетување предизвикано од светлина, вклучително и сончевата светлина. Овие соединенија се наоѓаат и во друг зелен зеленчук како што се бриселско зелје, брокула и кељ.Црвена зелкаЦрвената зелка содржи повеќе витамин Ц од другите видови зелка. Една чаша сечкана црвена зелка (89 г) содржи 50,7 мг витамин Ц. Иако и други видови, како што се зелената, кинеската и савската зелка, исто така содржат витамин Ц, црвената зелка е водечка. Таа е исто така богата со антоцијанини, моќни антиоксиданси кои ѝ ја даваат нејзината карактеристична боја.КељСуровиот кељ е одличен извор на витамин Ц, но готвењето значително ја намалува неговата содржина. Две чаши суров кељ (42 г) содржат 39,2 мг витамин Ц. Бидејќи овој витамин е чувствителен на топлина, готвењето може да предизвика губење до 63 проценти од витаминот Ц, додека готвењето на пареа предизвикува губење од околу 48 проценти. Најдобро е да го јадете суров во салати, сендвичи или смутија за да зачувате што е можно повеќе хранливи материи.Црвени компириОсвен што се добар извор на витамин Ц, црвениот компир содржи и калиум, магнезиум и железо. Еден голем црвен компир (299 г) обезбедува 37,7 мг витамин Ц. Бидејќи витаминот Ц помага во апсорпцијата на железо, сервирањето компири со печено месо е одличен начин за подобрување на хранливата вредност на оброкот.

