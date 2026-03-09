Цената на златото денес е 142 евра за грам

Цената на златото на светските берзи денес се движи околу 4.413 евра за унца, со благо намалување во однос на претходните денови, покажуваат последните податоци од меѓународните пазари. Според пазарните информации, златото забележа пад од околу 0,8 проценти. Причина за овој тренд е зајакнувањето на американскиот долар и растот на приносите на американските државни обврзници, што го намалува интересот на инвеститорите за благородниот метал.

И покрај денешното мало намалување, цената на златото останува близу до историски високи нивоа. Во изминатите денови златото се движеше и над 5.170 долари за унца, поттикнато од геополитичките тензии и зголемената побарувачка за сигурни инвестиции.

Аналитичарите посочуваат дека ситуацијата на глобалните пазари, особено конфликтите на Блискиот Исток и движењата на цените на нафтата, продолжуваат да влијаат врз цената на златото. Во периоди на економска и политичка неизвесност, инвеститорите често се свртуваат кон златото како „сигурно засолниште“.

Експертите очекуваат дека цената на златото во наредниот период ќе остане променлива, бидејќи пазарите внимателно ги следат одлуките на централните банки и глобалните економски движења.