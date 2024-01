ЧОВЕК СО АВТОМОБИЛ УДРИ ВО БЕЛАТА КУЌА: Сообраќајот во Вашингтон ЗАПРЕН, откриено каде бил Бајден

0 SHARES Сподели Твитни

Насилникот веднаш бил уапсен

Еден возач е приведен откако со своето возило удрил во надворешната порта на Белата куќа , изјави портпаролот на Тајната служба Ентони Гуглиелми.

Гуглиелми рече дека инцидентот се случил во понеделникот, објави CBS News.

Американскиот претседател Џозеф Бајден не бил во Белата куќа за време на инцидентот.

Џил и Џо Бајден

Во понеделникот Бајден беше во американската сојузна држава Јужна Каролина, како дел од кампањата, а во понеделникот вечерта беше на пат за американската сојузна држава Тексас.

Сообраќајот беше блокиран по инцидентот во близина на улицата 15 и авенијата Пенсилванија, која е на источната страна на Белата куќа, соопштија властите, а сообраќајот се нормализира откако возилото беше отстрането.

Надлежните не го соопштуваат идентитетот или други информации за приведениот возач, не се знае дали против возачот ќе биде поднесена пријава.

Официјални лица за спроведување на законот запознаени со инцидентот изјавија за CBS дека возачот е човек за кој се верува дека има проблеми со менталното здравје.

По приведувањето е извршена проценка, соопштија полициски службеници.

Фотографиите од местото на настанот покажуваат нешто што изгледа како сребрен или сив кадилак со таблички од Вирџинија.

Во мај, возач на камион удри во безбедносните бариери околу плоштадот Лафајет, преку улицата од Белата куќа, а според судските документи, 19-годишниот возач носел нацистичко знаме кога бил уапсен.

Во 2019 година, Тајната служба објави дека возач се обидел да влезе во комплексот на Белата куќа следејќи службено возило низ капијата, а истата година започнала изградбата на ограда која била двојно повисока од претходната.



