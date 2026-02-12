Швајцарците ќе одржат референдум за ограничување на бројот на жители на максимум 10 милиони до 2050 година

Швајцарците ќе одржат референдум на 14 јуни 2026 година за предлог на десничарската Швајцарска народна партија (SVP) за ограничување на бројот на жители на максимум 10 милиони до 2050 година.

Иницијативата предлага:

Ако населението надмине 9,5 милиони, да се воведат ограничувања на имиграцијата, вклучително азил, семејно спојување и други форми на доселување.

Ако достигне 10 милиони, да се воведат уште построги мерки, а Швајцарија дури може да излезе од Договорот за слободно движење со Европската Унија.

Поддржувачите на предлогот тврдат дека брзиот раст на населението и имиграцијата го оптоваруваат домувањето, инфраструктурата и јавните услуги, па затоа е потребно ограничување.

Сепак, владата, парламентот и дел од бизнис-заедницата се против иницијативата, предупредувајќи дека тоа може да ја загрози економијата, да предизвика недостиг на работна сила и да ги наруши односите со ЕУ. Анкети покажуваат дека ставовите меѓу граѓаните се поделени и резултатот може да биде тесен.

Овој референдум не е само прашање за бројот на жители – тој може да влијае на имиграционата политика, економијата на Швајцарија и врските со Европската Унија.