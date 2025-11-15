0 SHARES Сподели Твитни

Авион од типот „Пајпер“, кој вечерва околу 17 часотсе урна во близина на аеродромот „Биково“ во Суботица, не беше прв пат да се сруши – истиот авион, регистриран како YU-DPV, имал несреќа пред три години, под речиси исти околности, дознава ексклузивно српски Телеграф.

Вечерва, да потсетиме, во леталото имало двајца членови на екипажот. Едно лице починало на лице место, додека другото е пренесено во болница во тешка состојба. Несреќата се случила при приближувањето кон аеродромот Биково, а причината сè уште е непозната. Полицијата, пожарникарите и службите за итни случаи се на терен и истрагата е во тек.

Претходната несреќа се случи на 24 септември 2022 година, исто така во близина на аеродромот Биково. Потоа авионот „Пајпер ПА-38-112“ ја изгуби моќноста на моторот за време на училишниот лет, па екипажот се обиде да слета вонредно. Авионот беше тешко оштетен, но пилотот и копилотот беа неповредени.

Потоа беа пронајдени сериозни оштетувања: деформиран главен слетувачки трап, оштетен труп, пропелер и крила. Деталите за вечервашната несреќа сè уште не се утврдени, а се очекува анализа која ќе покаже дали постои некаква врска со претходната историја на леталото.

The post ШОК! Авионот што се урна вечерва во близина на Суботица, падна на истото место пред 3 години, беше тешко оштетен (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: