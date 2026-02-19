Што се случува во телото ако јадеме јаболко секој ден?

0 SHARES Сподели Твитни

Дали познатата изрека „едно јаболко на ден го држи докторот подалеку“ е навистина вистинита? Јаболката се едно од најчесто консумираните овошја, тие се достапни преку целата година во бројни варијанти. Сепак, понекогаш јадењето здрава храна не е исто што и консумирањето секој ден.

За да откријат како редовното јадење јаболка влијае на телото, експертите за исхрана објаснија за Real Simple што содржи ова овошје и кои се неговите добри, а помалку пожелни последици ако го јадете секој ден.

Нутритивна вредност на јаболката

Јаболката се богати со растителни влакна, антиоксиданси и јаглехидрати кои го поддржуваат целокупното здравје.

„Здравствените придобивки од јаболката во голема мера се припишуваат на две биоактивни компоненти, растворливи влакна и полифеноли“, вели нутриционистката Олесија Гут.

„Растворливите влакна, особено пектинот, помагаат во врзувањето на холестеролот во дигестивниот систем и го поттикнуваат неговото отстранување од телото. Полифенолите, пак, ја поддржуваат функцијата на крвните садови и го намалуваат оксидативниот стрес, што е исклучително важно за кардиоваскуларното здравје.“

Мишел Рутенштајн, регистриран диететичар специјализиран за кардиоваскуларна превенција, посебно го истакнува полифенолот кверцетин, кој се наоѓа првенствено во лушпите од јаболка.

„Јаболката богати со кверцетин се покажаа како ефикасни во промовирањето на релаксација и ширење на крвните садови преку подобрена сигнализација на азотен оксид. Ова помага во одржувањето на здрав крвен притисок и ја поддржува функцијата на срцето“, објаснува таа.

Јадењето јаболка со кора е исклучително важно.

„Истражувањата покажуваат дека луѓето кои јадат јаболка богати со флавоноиди имаат мерливи подобрувања во здравјето на крвните садови, додека изолираните додатоци на кверцетин немаат ист ефект“, вели Рутенштајн.

„Ова ја истакнува важноста на консумирање на целото овошје, заедно со растителните влакна и другите хранливи материи.“

На пример, сокот од јаболко сè уште содржи некои антиоксиданси, но не ги обезбедува истите метаболички или дигестивни придобивки бидејќи растителните влакна се отстранети.

Едно големо јаболко со тежина од околу 223 грама содржи приближно 116 калории, 0,58 грама протеини, 0,38 грама масти, 30,8 грама јаглехидрати и 5,35 грама влакна.

Што се случува ако јадете јаболко секој ден?

Како и со повеќето навики во исхраната, ефектите од секојдневното јадење јаболка се зголемуваат постепено, а не преку ноќ.

„Повеќето луѓе ќе забележат суптилни, но значајни промени, наместо драматични ефекти“, вели Гут. Еве што можете да очекувате по неколку недели редовно консумирање.

Подобро варење

Промените во варењето, без разлика дали се позитивни или негативни, често се првите работи што луѓето ги забележуваат кога го зголемуваат внесот на растителни влакна.

„Со растителните влакна, многу луѓе забележуваат подобрено варење и поредовно празнење на цревата, како и чувство на ситост подолго време помеѓу оброците“, вели Гут.

„Со текот на времето, растворливите влакна и полифенолите можат да придонесат за постабилни нивоа на енергија и помалку попладневен замор“.

Надуеност и гасови

Не сите реагираат на јаболка на ист начин, особено оние со чувствително варење.

„Јаболката можат да предизвикаат надуеност или гасови кај луѓе кои се чувствителни на FODMAP“, објаснува Гут.

За повеќето луѓе, овој ефект е привремен и почест кога јаболката се јадат на празен стомак или во поголеми количини.

Започнувањето со помали порции или комбинирањето на јаболка со оброк може да ги намали дигестивните непријатности. Луѓето кои следат диета со ниска содржина на FODMAP можеби ќе треба да ги ограничат или избегнат јаболката, во зависност од индивидуалната толеранција.

Подобрени нивоа на холестерол

Иако може да бидат потребни недели или месеци за да се видат мерливи подобрувања, јадењето едно јаболко на ден може да помогне во подобрувањето на нивото на холестерол.

„Поговорката за јаболкото всушност има одредена научна основа, особено кога станува збор за здравјето на срцето“, вели Гут.

„Една студија покажа дека две јаболка на ден во текот на осум недели го намалуваат вкупниот холестерол и ЛДЛ, таканаречениот лош холестерол“.

Поздрава метаболичка функција

Јаболката се поврзани и со подобро метаболичко здравје, односно со тоа колку ефикасно телото ја користи енергијата од храната.

„Мета-анализа на пет големи студии откри инверзна поврзаност помеѓу консумирањето јаболка и ризикот од дијабетес тип 2“, вели Гут.

„Важно е што ефектот беше засилен со секоја дополнителна дневна порција, намалувајќи го ризикот за околу 3 проценти.“

Намалување на воспалението

Кверцетинот може да помогне во намалувањето на воспалението и да заштити од оксидативен стрес на долг рок.

,,Јадењето јаболко секој ден може да биде мала, но значајна навика, особено како дел од балансирана исхрана што е корисна за срцето“, вели Рутенштајн.

„Јадењето јаболко го поттикнува растот на добрите бактерии во цревата и може да го намали благото воспаление, особено кога се јаде кората.“

Пониските нивоа на воспаление помагаат во балансирањето на имунолошкиот одговор, а исто така можат позитивно да влијаат на расположението.

