„Јас сум маjka што се сонча гола“! Соседите се жалат на голите гради, но нејзе не и е грижа!

Карла Белучи веќе и е надалеку позната на јавноста по своите контроверзни изјави, но се чини дека никогаш не престанува да шокира. Сега таа откри дека иако е мајка, избира да се сонча целосно гола во дворот, без разлика што ќе и кажат соседите.Карла Белучи , мајка на четири деца, без двоумење ужива на сонце целосно гола , игнорирајќи ги реакциите на соседите. Карла мисли дека нема ништо лошо во покажувањето на своето тело бидејќи, како што вели, тоа е „фантастично“.Карла Белучи не е срамежлива кога станува збор за поттикнување контроверзии. Со текот на годините таа стана позната како „најомразената жена во Британија“ поради нејзините контроверзни изјави. Не само што лажирала депресија за да го оперира носот на сметка на Националната здравствена служба (NHS), туку ја поддржувала и регрутацијата и плаќала за нејзината ќерка да се исели од дома, пишува „ Дејли стар “. View this post on Instagram A post shared by Carla Bellucci (@officialcarlabellucci)Сепак, изгледа дека на 42-годишната Карла не и пречат хејтерите – дури и кога станува збор за реални ситуации.Неодамна ги налутила соседите бидејќи се сончала сосема гола!Карла на најтоплиот ден во годината реши да се соблече во својот двор. Нејзе не и е грижа дали на луѓето им се допаѓа или не – таа инсистира дека нејзиното тело е „фантастично“.– Сакам да сум целосно гола, и воопшто не ми е грижа. Нон-стоп се сончам гол во мојата градина. Веројатно соседите се згрозени, но тоа не е мој проблем. Моето тело е фантастично, па зошто да не – изјави таа. View this post on Instagram A post shared by Carla Bellucci (@officialcarlabellucci)– Критиките на родителите не ме допираат. Нивното мислење не ми значи ништо, ако не им се допаѓа, можат да се движат или да не гледаат – додаде таа. Иако сончањето без облека не е целосно нелегално, законот има свои исклучоци. Во Англија и Велс не е прекршок да се биде гол во јавност, но не смееш да бидеш гол со намера да предизвикаш „немир и страв“.Карла не се грижи за можните проблеми и не дозволува поплаките на соседите да ја спречат. – Ништо нема да ме спречи да ги сончам моите облини, без разлика дали дома или во странство. Ова е мојот живот, според мене или воопшто не – рекла Карла. -Можат да ме навредуваат колку сакаат, но тоа само ги деградира. Тие посакуваат да имаат доверба како мене. Секогаш останувам присебен и нема да се наведнам на ниво на љубомора. Љубомората е болест и јас нема да бидам дел од неа – додаде таа.

