ЈК во танга добра како добар ден

Регионалната музичка ѕвезда Јелена Карлеуша ги воодушеви своите следбеници на Инстаграм со жешка фотографија во бикини.Јелена Карлеуша вечерва по шести пат во 10 дена пее во Будва каде полета со приватен авион.Музичката ѕвезда синоќа во Црна Гора најпрво го прослави роденденот на својата најдобра пријателка, а денес, 14 август, на својот Инстаграм профил објави жешко видео.ЈК позираше на терасата на еден познат рибен ресторан, а во таа прилика по кој знае кој пат по ред покажа зошто ја нарекуваат најдобра „риба“ на Балканот. View this post on Instagram A post shared by Jelena Karleuša (@karleusastar)Имено, Јелена облече минијатурен костим за капење, кој го спои со сандали „Долче и Габана“ и чанта со потписот на брендот „Фенди“.И покрај тоа, покрај скапите манекенки, најголемо внимание на следбениците на „девојката за скандал“ привлече и нејзината линија доведена до совршенство, односно бујниот задник кој никого не остава рамнодушен.

